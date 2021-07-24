بالأحمر.. منة فضالي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

إطلالة منة فضالي



خطفت منة فضالي الأنظار في الصور بإطلالة صيفية ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مما كشف عن أناقتها.

وأكملت منة فضالي إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية والبسيطة التي منحتها مظهرا رائعا وإطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على “إنستجرام”.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والتي كشفت عن جمال ملامحها.

شاركت منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.



وينتمي مسلسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

تصدرت الفنانة منة فضالي تريند جوجل بسبب صورتها بالمايوه فى حمام السباحة، والتي أثارت حالة من الجدل الواسع عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.