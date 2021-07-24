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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية .. ارتفاع جرام الذهب جنيهان .. وننشر أسباب زيادة الأسماك .. وواردات مصر من السيارات .. والتقرير التنفيذي للتقرير الوطني

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، أبرز الأحداث الاقتصادية علي مدار اليوم السبت 24 يوليو 2021، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والتي من بينها:

جنيهان للجرام .. ارتفاع أسعار الذهب بعد اجازة عيد الأضحى

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بقيمة 2 جنيه في الجرام، وذلك بختام جلسات التداول هذا الأسبوع، حيث أغلقت البورصة العالمية على سعر 1802 دولار للأونصة، في وقت صعدت في سعر جرام الذهب 21 إلى مستويات 789 جنيها للجرام.

كل ما تريد معرفته عن الملخص التنفيذي لـ التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملخص التنفيذي لـ التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر، والذى قدمته الوزيرة الدكتورة هالة السعيد ممثلة عن جمهورية مصر العربية بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والذي انعقد افتراضيًا بنيويورك خلال الفترة من 6-15 يوليو 2021. 

التعبئة والإحصاء: ارتفاع واردات مصر من السيارات ومنتجات البترول

بلغت القيمة الإجمالية الواردات المصرية خلال ابريل الماضي 2021 نحو 5.92 مليار دولار  طبقا لدرجة الاستخدام مقابل 5.47 مليار دولار خلال ابريل 2020، وذلك وفقا لبيانات صادره عن الجهاز  المركزي  للتعبئة العامة والاحصاء.

ووفقا للبيانات الإحصائية بلغت قيمة الواردات من سيارات الركوب 273.2 مليون دولار  ابريل 2021 مقابل 172.0 مليون دولار ابريل 2020 بزيادة قدرها 58‎.9‎%‎.

أسباب استمرار ارتفاع أسعار الدواجن خلال عيد الأضحى.. الشعبة تجيب

أكد المهندس أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية التجارية، أن  أسعار الدواجن حافظت على أسعارها خلال أيام عيد الأضحى دون الانخفاض على عكس السنوات السابقة؛ حيث كان من المعتاد حدوث انحفاضا في أسعار الدواجن  لتستقر عند 31 جنيها للكيلو 
وبرر رعب في تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد " إلى أن تسعير أي سلعة مرهون بالتكلفة، وأن سوق  الدواجن  يتحكم فيه أسعار الأعلاف واللقاحات، وتكلفة الإنتاج نظرًا أن أكثر من ٩٠% من مكونات الصناعة ذات منشأ مستورد .

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