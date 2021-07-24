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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. إعلان جديد من إثيوبيا عن سد النهضة.. وقرار سعودي عاجل بشأن المساجد.. وعودة الوافدين للكويت

سد النهضة
سد النهضة

-أديس أبابا تطالب مواطنيها بالتبرع 

-مجلس الأمن يتحدث عن فاروشا

-مراسم توقيع اتفاق مع لبنان لبيع زيت الوقود الثقيل 

-قرار سعودي عاجل بشأن المساجد ودعوة للمصلين
 

تناول موقع صدى البلد  خلال الساعات الماضية عددًا من الموضوعات الهامة على الصعيد العالي، والتي جاء على رأسها ما صرحت به وزارة الري الإثيوبية حول دعوتها لمواطنيها بأن يتبرعوا للسد.

 

إعلان إثيوبي مثير للجدل بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الري الإثيوبية في طلبٍ مثيرٍ للجدل، عن إطلاق منصة رسمية للتبرع لسد النهضة، وذلك للمساعدة في استكمال مشروعات السد غير المكتملة، داعية الإثيوبيين للمشاركة في مسيرة بلدهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت الوزارة الإثيوبية على موقع التواصل تويتر " كن جزءًا من صناعة التاريخ ، اترك بصمتك لهذا الجيل والأجيال القادمة. اطلع على موقع التمويل الجماعي #EEP . شكرا لجميع الذين دعموا حتى الآن".

 

مجلس الأمن يشدد على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية الضارة بآفاق التسوية في فاروشا
 شدد مجلس الأمن على ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية يمكن أن تثير التوترات في منطقة (فاروشا) المغلقة وتضر بآفاق التسوية ولا تتوافق مع قراراته السابقة، وقد أدان المجلس الإعلان عن إعادة فتح جزء من المنطقة.


وأكد مجلس الأمن مجددا وضع فاروشا على النحو المبيّن في قرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك القرار 550 (1984)، والقرار 789 (1992)، مشددا على أن أي محاولة لتسوية أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها غير مقبولة، وأنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بفاروشا لا تتماشى مع قراراته.

 

ليبيا تختنق .. "الجبل الأخضر" رئة البلاد الطبيعية تحترق والزراعة تستغيث

أطلقت وزارة الزراعة الليبية صرخة استغاثة جديدة تطلب الرفق بغابات البلاد، التي وصلت مستويات التعديات الإنسانية عليها مرحلة الخطر، خصوصاً في الجبل الأخضر، رئة البلاد المهددة بالعطب، مع تنامي تجريف الأشجار وتحول مساحات واسعة مزدانة بالخضرة في ربوعه، إلى لون أحمر ينذر بالخطر الداهم الذي لا يستشعره كثيرون.

 

 شاهد .. لبنان توقع اتفاقية لاستيراد المازوت من العراق

شارك رئيس  مجلس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي اليوم ، السبت، في مراسم توقيع اتفاق مع لبنان لبيع زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان له قائلا "جرت اليوم، برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مراسم توقيع اتفاق بين العراق ودولة لبنان الشقيقة، لبيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي، على ان يكون السداد بالخدمات والسلع".  

 

قرار سعودي عاجل بشأن المساجد ودعوة للمصلين
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية قرارا عاجلا بافتتاح 11 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق، وذلك بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه  واكتمال جاهزيته خلال 168 يوماً، إلى 1891 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

قرار كويتي في دخول غير المواطنين في أغسطس 

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة : ان آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول غير الكويتيين والذي ينص على ان يعمل به اعتبارا من 1 أغسطس بالشروط المعتمدة والمعلنة لا يتطلب استثناء من اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا ، إلا اذا استحدث قرار جديد.

وقالت المصادر : ان الإعلان عن السماح بدخول المستثنين من قبل لجنة طوارئ كورونا يتعلق بالفترة الزمنية المتبقية قبل موعد تنفيذ القرار في 1 أغسطس والذي كان يسري على وظائف معينة مثل القضاة والأطباء والعاملين في شركات النفط.

روسيا ترد على أمريكا في موضوع السجون: انظروا لأنفسكم أولًا

ردت روسيا من خلال سفارتها  بواشنطن، على قرارات الكونجرس  الأمريكي حول معاملة السجناء الأمريكيين بروسيا،والتي اعتبرها الكونجرس صعبة، في وقتٍ لاتزال فيه قضية جندي أمريكي محتجز لدى روسيا ضمن الأجندة الأمريكية  في الحديث بين البلدين، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

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