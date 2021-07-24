أخبار التعليم ..الوزارة تنفي وفاة طالبة المنوفية بسبب صعوبة الفيزياء..نقل طالب ومراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسوان للمستشفى لتعرضهما لوعكة صحية

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

التعليم تنفي وفاة طالبة المنوفية بسبب صعوبة الفيزياء



نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفاة الطالبة منار محمد عبد الباقي بلجنة مدرسة نصر عبد الغفور الثانوية التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، بعدما فاضت روحها إلى خالقها قبل بداية امتحان مادة الفيزياء صباح اليوم، السبت.

نقل طالب ومراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسوان للمستشفى لتعرضهما لوعكة صحية



شهد إمتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بأسوان اليوم قيام سيارات الإسعاف المتمركزة أمام اللجان بنقل طالب ومراقبة إلى المستشفى بعد تعرضهما لوعكة صحية مفاجئة أثناء أداء الامتحان .

قناة مدرستنا: مراجعة مادة التاريخ الساعة 2 ظهرا



أعلنت قناة "مدرستنا 2"، لـ طلاب الثانوية العامة “الشعبة الادبية”، إذاعة مراجعة مادة "التاريخ"، اليوم في تمام الساعة 2:00 ظهرًا، على صفحة قناة مدرستنا 2 على فيس بوك.

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا حول ندوة التعريف بمبادرة "ادرس في مصر"



تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة، بشأن نجاح تنظيم ندوة عبر الإنترنت (ويبينار) بين مصر والبحرين، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، والسيد ياسر شعبان السفير المصري بالبحرين، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك للتعريف بمبادرة (ادرس في مصر) .

انهيار وبكاء طلاب الثانوية العامة بسبب الفيزياء ..ومغردون: تعب السنة كله راح



ادي طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية ” ، اليوم “السبت” امتحان الفيزياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

رفقا بأولادكم.. خبير تعليم: 6 مصادر للضغوط النفسية علي طلاب الثانوية العامة



قال الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس إنه أثناء دخول الطلاب امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي؛ أصيبت طالبة بإغماء أثناء صعودها السلم للوصول إلي اللجنة مشيرا الي أن ذلك يرجع الي عدة مصادر أهمها الضغوط النفسية ومصدرها الأسرة خلال فترة الامتحانات.