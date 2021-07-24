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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي زين: مصر فازت على البرتغال لأنها الأقوى والفراعنة يمتلك الخبرة

علي زين
علي زين

أكد علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، والمنتقل حديثا لنادي برشلونة، أن مباراة الفراعنة الافتتاحية في أولمبياد طوكيو 2020، أمام البرتغال جاءت قوية.

وقال علي زين، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن مباراة اليوم كانت هامة نظرًا لأنها الأولى، والشيء الذي ميز الفريق هو أن كل من شارك قدم نفس المستوى، فيما أكد على أن المنتخب تميز بامتلاكه مزيجا من الخبرات والشباب.

وأضاف “زين”: “هناك مباريات لو نظرت لنتيجتها في النهاية، لن تجدها معبرة عن مستواها، مباراة اليوم كانت متكافئة خاصة في شوطها الأول، لكن بعدما قللنا الأخطاء في الشوط الثاني، استطعنا الفوز بالرغم من بعض الهفوات في الجانب الدفاعي”.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، في تحقيق الفوز على نظيره البرتغالي، بنتيجة 37 - 31، بعد مباراة قوية ومثيرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخبنا الوطني "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل.

 

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

 

الجهاز الفني لـ منتخب مصر

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات أولمبياد طوكيو 2020 ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات "الدنمارك – السويد – البرتغال – اليابان – البحرين".

فيما تضم المجموعة الأولى: "النرويج – فرنسا – ألمانيا – البرازيل – إسبانيا – الأرجنتين.

على زين مصر الفراعنة أولمبياد طوكيو 2020 منتخب مصر لكرة اليد

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