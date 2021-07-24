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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة للموت.. إجراء إيطالي حاسم في 6 أغسطس ضد كوفيد

كورونا مصدر قلق
كورونا مصدر قلق في إيطاليا

من المقرر إن تفرض إيطاليا شهادة تطعيم إلزامية لـكورونا  Covid اعتبارًا من 6 أغسطس، وهي أحدث دولة في أوروبا تعلن عن مثل هذا البرنامج، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

 

وستسمح هذه الخطوة لمن يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر والذين تلقوا جرعة واحدة ضد كورونا على الأقل بالوصول إلى مجموعة من الأماكن بما في ذلك المطاعم الداخلية ودور السينما والصالات الرياضية.

 

ومع ذلك، بعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم لن تكون هناك حاجة لتمرير الإجراء.

 

ويأتي ذلك بعدما، عاد الفيروس للظهور مرة أخرى في إيطاليا مدفوعًا بنوع  السلالة الدلتا الأشد خطورة.

 

وتضاعف عدد الحالات الجديدة خلال الأسبوع الماضي مع الإبلاغ عن أكثر من 5000 إصابة يوم الخميس.

 

ويتم الآن تطعيم حوالي نصف الإيطاليين بالكامل - لكن موسم العطلة الصيفية يثني البعض عن الحضور لمواعيد تطعيمهم.

 

وأكدت إيطاليا أن أكثر من 4.3 مليون إصابة سجلت منذ بداية تفشي المرض مع ما يقرب من 128000 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid.

 

وأدان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، السياسيين اليمينيين الذين يثبطون الشباب عن الذهاب للتطعيم وعلق قائلًا "إنها كانت بمثابة دعوة للموت".

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