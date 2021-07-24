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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل 7 أهداف من 9 تصويبات

بعد الفوز علي البرتغال.. الاتحاد الدولي لكرة اليد يشيد بأداء أحمد هشام

أحمد هشام دودو
أحمد هشام دودو

أشاد الاتحاد الدولي لكرة اليد بأداء أحمد هشام لاعب منتخب مصر بعدما قاد الفراعنة للفوز علي البرتغال في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 . 

وكتب الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : قبل عامين ، كان على وشك أن يقود مصر إلى لقبها العالمي الأول للشباب ويصبح أفضل لاعب في بطولة العالم تحت 19 عامًا لقد لعب اليوم دورًا كبيرًا في فوز مصر الافتتاحي في طوكيو 2020 وكان هدافًا برصيد سبعة أهداف ، كلها من الميدان إنه أحمد هشام في أول ظهورفي المعترك الأولمبي العظيم 

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً هاماً على نظيره البرتغالي بنتيجة 37/31 في أولى مباريات دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتعادل المنتخبين بنتيجة 15/15؛ ليستفيق منتخب مصر في الشوط الثاني ويتقدم وينهي المباراة بنتيجة 37/31.

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية بعض إحصائيات منتخب مصر لكرة اليد بعد الفوز علي البرتغال :

أحرز منتخب مصر 37 هدف من 47 تصويبه على المرمى بنسبة تصل إلى 79٪، منهم 6 رميات جزائية ناجحة.

ويعد اللاعب أحمد هشام "دودو" هو أكثر لاعبي منتخب مصر تسجيلاً للأهداف أمام البرتغال برصيد 7 أهداف من 9 تصويبات بنسبة تصل إلى 78٪، يليه يحيى خالد بتسجيله 6 أهداف، ثم  أحمد الأحمر وعلي زين العابدين ثالثاً بتسجيلهما  5 أهداف.

ويأتي محمد سند رابعاً في قائمة أكثر لاعبي منتخب مصر تسجيلاً للأهداف أمام البرتغال برصيد 4 أهداف، ثم محمد ممدوح هاشم برصيد 3 أهداف، ويحيي الدرع سادساً بتسجيله لهدفين.

ويأتي كلاً من سيف الدرع وحسن قداح وعمر الوكيل وأحمد عادل سابعاً بتسجيلهما لهدف وحيد.

قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 
وتضم قائمة منتخبنا الوطني "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات "الدنمارك – السويد – البرتغال – اليابان – البحرين".

منتخب مصر البرتغال طوكيو 2020 طوكيو دورة الألعاب الأولمبية

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