وكيل وليد سليمان يكشف حقيقة قرب اعتزاله او رحيله عن الاهلي

كشف حازم الحديدي وكيل اعمال وليد سليمان نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عن حقيقة قرب اعتزال اللاعب خاصة عقب تتويج الفريق بـ لقب دوري ابطال افريقيا للموسم الثاني على التوالي.

وأكد حازم الحديدي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن وليد سليمان يعد ركيزه من ركائز الفريق بالاضافة لكونه اصبح تميمة الاهلي، منوها إلى أنه توج بالعديد من البطولات مع الفريق.

وأضاف الحديدي أن الاهلي جدد تعاقده مع اللاعب لمدة عامين وهو ما يعني ان وليد سليمان مستمر لمدة موسمين الحالي والمقبل، موضحا أن الاهلي لم يقدم اي اقتراح للاعب في هذا الشان.

وأضاف ان وليد سليمان له دور كبير في غرفة الملابس ودوره مؤثر كونه احد اللاعبين اصحاب الخبرات في الفريق.

وعن تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق بشان تناول 10% من لاعبي الفريق للمشروبات الكحولية، أكد ان موسمياني تصريحاته في الفترة الاخيره شديدة اللهجة، معربا عن اعتقاده أنه لم يكن يقصد تناول لاعبي الفريق للكحول ولكنه يعتقد أن مصر مثل اوروبا وتناول الكحوليات بها امر طبيعي .

على جانب أخر أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، أن ناديه لم يتلقَ أي خطابات “ حتى الآن” من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ بشأن موعد مباراة السوبر الأفريقي ضد الأهلي.

كانت تقارير صحفية مغربية، أوضحت مؤخرا، أن الكاف، حدد أحد أيام 24 أو 25 أو 26 سبتمبر المقبل، موعدا لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء، في الدوحة.

وقال “وهبي”، في تصريح لـ “ صدى البلد”، لم نتلق أي خطابات من الكاف حتى الآن، بشأن موعد مباراة السوبر الأفريقي.

ويخوض الأهلي كأس السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب الرجاء باعتباره بطل الكونفدرالية.

الأهلي يطارد إنجاز ريال مدريد الأسطوري



اقترب فريق الأهلي من معادلة إنجاز ريال مدريد الأسطوري، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بالفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس، السبت الماضي، في الدار البيضاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 23 لقب قاري، بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، معززا تواجده في المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب القارية على مستوى العالم، كما اقترب خطوة من ريال مدريد المتصدر بـ 26 لقبا.