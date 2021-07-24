الأوقاف: توزيع 18 طن لحوم أضاحي.. غدًا

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، فإنه سيتم غدًا الأحد 25 / 7 / 2021م توزيع 18 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (الشرقية – الغربية – المنيا – القاهرة)، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات: (الشرقية – الغربية – المنيا)، و 6 أطنان لمحافظة (القاهرة) ، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.



وأوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (44) ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا).



وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.



كما أكدت على عدم تصوير أحدٍ عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، منوهة أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة بإذن الله تعالي.