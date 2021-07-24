كرة اليد.. الدنمارك تكتسح اليابان بفارق 17 نقطة قبل مواجهة مصر

اكتسح المنتخب الدنماركي نظيره الياباني بالفوز عليه بنتيجة 47 - 30 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لمنافسات لعبة كرة اليد، في دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020".

أبطال العالم فرضوا سيطرتهم بشكل مطلق على اليابان، واستطاعوا حسم الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 25-14.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة الدنمارك لينهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 47 هدف مقابل 30 لليابان.

وبتلك النتيجة، تحصل منتخب الدنمارك على أول نقطتين له ليتصدر المجموعة متفوقًا على منتخب مصر بفارق الأهداف.

ويواجه منتخب مصر في الجولة المقبلة، المنتخب الدنماركي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات نفس المجموعة.

كان منتخب مصر قد استهل مشواره في الأولمبياد بفوز مهم على البرتغال بنتيجة 37-31، ليحتل المركز الثاني خلف الدنمارك.