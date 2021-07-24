مدير صندوق تطوير العشوائيات يوضح مراحل تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق بذل مجهوداً واضحاً وكبيراً في البداية من أجل إقناع أهالي منطقة مثلث ماسبيرو بالتطوير، موضحًا: أكبر مشكلة واجهتنا هي عدم ثقة المواطنين في الحكومة قديمًا.



وأضاف "خالد صديق" خلال حواره ببرنامج “مصر بتبني” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن 652 مليون جنيه هو إجمالي مصروفات صندوق تطوير العشوائيات خلال 6 أعوام فقط، مسترسلا: نستهدف صرف مليارات الجنيهات من أجل تطوير مصر والمناطق العشوائية.



وأوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات: أن منطقة مثلث ماسبيرو كانت تضم 4537 أسرة تحت خط الحياة والأمان.



وأشار إلى أن مصر قدمت مثالا رائعا وغير مسبوق في تطوير البلاد والانهاء على العشوائيات، مشدداً على أن الدولة تقوم بدراسة خصائص السكان في المناطق المطوره وذلك من أجل إنشاء مشاريع متوافقة مع خصائهم.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال التطوير بهذين المشروعين، مؤكداً أن الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تهدف من خلال تنفيذ مشروعات التطوير المختلفة على مستوى الجمهورية، وخاصة مشروعات تطوير القاهرة، إلى توفير مساكن حضارية تليق بالمواطن المصرى بديلاً عن المناطق داهمة الخطورة، كما تهدف أيضاً إلى تطوير وتحسين المظهر الحضارى لتلك المناطق.



واستعرض الموقف التنفيذى لمشروع الأبراج الجارى تنفيذه بمنطقة ماسبيرو، و يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا، ويجرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للأبراج، كما يتم تنفيذ أعمال التشطيبات.



جدير بالذكر أن مشروعات الأبراج الجارى تنفيذه بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنياً بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا، ويجرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للأبراج، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات.

