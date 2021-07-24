المنتخب الأولمبي جاهز للأرجنتين ومحاضرة فنية متخصصة لشوقي غريب

شهدت الساعات الماضية تكثيف من الجهاز الفني واللاعبين واستغلال كل دقيقة من أجل الاستعداد لمواجهة الارجنتين في ثاني جولات المجموعة الثالثة بنهائيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

بدأ اليوم بتناول الإفطار ثم أعقبه محاضرة فنية متخصصة كان البطل فيها لقطات من لقاء مصر واسبانيا ثم لقاء الارجنتين وأستراليا.



حدد الكابتن شوقي غريب المدير الفني سلبيات اللقاء الاول وضرورة التخلص منها في لقاء الغد.



ثم تناول بالشرح والتفصيل طريقةً لعب المنتخب الأرجنتيني ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها وكذلك دور كل لاعب في المباراة.



وأكد الكابتن شوقي غريب علي ان هناك اختلافا كبيرا بين الكرة الاسبانية والارجنتينية وبالتالي فانه يتوقع ان يكشف فريقنا الاولمبي عن وجهه الحقيقي أمام الأرجنتين.



وقال غريب انه يعلم ان منافسه غدا ليس امامه فرصة اخري امامنا وبالتالي فان الجهاز الفني استعد جيدا وجاهز للمواجهة.

بعدها تناول الفريق وجبة الغذاء ثم تحرك الي ملعب التدريب ليبدأ مرانه في السابعة والنصف مساء تحت الاضواء الكاشفة في احد الملاعب الفرعية.



قاد الدكتور كمال عبدالواحد مخطط احمال المنتخب الاولمبي التدريبات البدنية والاستشفائية في بداية المران لتهيئة اللاعبين.



ثم فقرة خططية وتكتيكية بإشراف الكابتن معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي المدرب واخيرا تقسيمة في منتصف الملعب شارك فيها جميع اللاعبين وادارها الكابتن شوقي غريب.

طوارئ في الجهاز الطبي



ومنذ وصول بعثة المنتخب الاولمبي الي اليابان والجهاز الطبي الذي يقوده الدكتور ايمن زين طبيب الفريق والدكتور صلاح عاشور للعلاج الطبيعي والدكتور محمد صلاح والعمل لايتوقف حيث عمل الاجراءات الاحترازية كاملة ثم الاشراف علي عمل المسحات الطبية للكشف عن كورونا والاطمئنان علي سلامة جميع افراد البعثة وفي المساء تبدأ جلسات العلاج الطبيعي والاستشفاء للاعبين وتجهيزهم للمباريات.



حضر المران المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة والذي يحرص علي التواجد مع الفريق طوال اليوم.