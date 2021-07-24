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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق مصري وأداء مشرف للبحرين.. نتائج مباريات اليوم الأول لمنافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو

نتائج مباريات اليوم
نتائج مباريات اليوم الاول لكرة اليد في أولمبياد طوكيو

أقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة الأولى لكرة اليد لدور المجموعات ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

 

وكانت البداية مع المجموعة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا مع منتخب النرويج الذي أستطاع الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 27/24 هذا بعد أن كان متأخرا في الشوط الاول بنتيجة 13/12.

 

فيما أستطاع منتخب الديوك الفرنسية التغلب على منتخب الأرجنتين في ثاني لقائات اليوم بنتيجة 33/27 وكان قد انتهى الشوط الأول بنتيجة 12/10 لفرنسا.

 

وفي قمة مباريات اليوم، حسم المنتخب الإسباني الفوز في الثواني الأخيرة على نظيره الألماني بنتيجة 28/27 بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول بنتيجة 13/12.

 

لتنتهي بذلك مباريات المجموعة الأولى ويتساوى كل من فرنسا والنرويج وإسبانيا في عدد النقاط بواقع نقطتين لكل فريق بينما يتواجد المانيا والبرازيل والارجنتين في المؤخرة بلا أي نقاط.

 

ومع بداية المجموعة الثانية خسر المنتخب البحريني أمام نظيره السويدي بنتيجة 32-31 بعد أن قدم المنتخب البحريني أداء قوي ومفاجئ حيث انهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18/16 وكاد أن يقتنص التعادل في آخر الشوط الثاني لولا إهدار رمية جزائية في نهاية اللقاء.

 

ليأتي بعد ذلك المنتخب المصري وبأداء مبهر يكتسح منتخب البرتغال بنتيجة 37/31 بعد شوط ثاني أكثر من رائع من لاعبي المنتخب المصري وكان قد أنتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل 15/15.

 

وفي ختام مباريات اليوم، المنتخب الدنماركي في نزهه يكتسح نظيره الياباني بنتيجة 47/30 في مباراة كانت من طرف واحد وكان قد انتهى الشوط الأول بنتيجة 25/14 للدنمارك.

 

لتنتهي بذلك مباريات المجموعة الثانية ويتساوى كل من الدنمارك ومصر والسويد في عدد النقاط بواقع نقطتين لكل فريق بينما يتواجد البحرين والبرتغال واليابان في المؤخرة بلا أي نقاط.

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