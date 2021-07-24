تفوق مصري وأداء مشرف للبحرين.. نتائج مباريات اليوم الأول لمنافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو

أقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة الأولى لكرة اليد لدور المجموعات ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.
وكانت البداية مع المجموعة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا مع منتخب النرويج الذي أستطاع الفوز على منتخب البرازيل بنتيجة 27/24 هذا بعد أن كان متأخرا في الشوط الاول بنتيجة 13/12.
فيما أستطاع منتخب الديوك الفرنسية التغلب على منتخب الأرجنتين في ثاني لقائات اليوم بنتيجة 33/27 وكان قد انتهى الشوط الأول بنتيجة 12/10 لفرنسا.
وفي قمة مباريات اليوم، حسم المنتخب الإسباني الفوز في الثواني الأخيرة على نظيره الألماني بنتيجة 28/27 بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول بنتيجة 13/12.
لتنتهي بذلك مباريات المجموعة الأولى ويتساوى كل من فرنسا والنرويج وإسبانيا في عدد النقاط بواقع نقطتين لكل فريق بينما يتواجد المانيا والبرازيل والارجنتين في المؤخرة بلا أي نقاط.
ومع بداية المجموعة الثانية خسر المنتخب البحريني أمام نظيره السويدي بنتيجة 32-31 بعد أن قدم المنتخب البحريني أداء قوي ومفاجئ حيث انهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 18/16 وكاد أن يقتنص التعادل في آخر الشوط الثاني لولا إهدار رمية جزائية في نهاية اللقاء.
ليأتي بعد ذلك المنتخب المصري وبأداء مبهر يكتسح منتخب البرتغال بنتيجة 37/31 بعد شوط ثاني أكثر من رائع من لاعبي المنتخب المصري وكان قد أنتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل 15/15.
وفي ختام مباريات اليوم، المنتخب الدنماركي في نزهه يكتسح نظيره الياباني بنتيجة 47/30 في مباراة كانت من طرف واحد وكان قد انتهى الشوط الأول بنتيجة 25/14 للدنمارك.
لتنتهي بذلك مباريات المجموعة الثانية ويتساوى كل من الدنمارك ومصر والسويد في عدد النقاط بواقع نقطتين لكل فريق بينما يتواجد البحرين والبرتغال واليابان في المؤخرة بلا أي نقاط.