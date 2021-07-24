يوفنتوس يرفض بيع كييزا لـ ليفربول بـ 100 مليون يورو

أكدت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، رفض عرضًا من ليفربول الإنجليزي، لضم لاعب الفريق فيديريكو كييزا.

وأشارت صحيفة “ لا ريبابليكا” الإيطالية، أن الألماني يورجن كلوب يرى أن كييزا سيكون مناسبًا لخطة فريقه، لذا فأن ليفربول تقدم بعرضًا ليوفنتوس بعد تألق اللاعب اللافت للنظر في كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول تقدم بعرض مالي يُقدر بـ 100 مليون يورو، وأن يوفنتوس رفض هذا العرض.

وأكدت الصحيفة أن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس يرفض التفريط في كييزا، ما دفع أنييلي رئيس النادي لرفض عرض ليفربول.

وارتبط نادي ليفربول بالتعاقد مع دومينيكو بيراردي جناح فريق ساسولو الإيطالي، لتعويض الرحيل المحتمل لمحترفنا المصري محمد صلاح.