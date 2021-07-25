طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الأوقاف لإعادة فتح أضرحة آل البيت

قال النائب محمد أبو هاشم، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن إعادة فتح أضرحة آل البيت والمزارات، خلال الفترة القادمة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار أبو هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مطالبته بإعادة فتح الأضرحة بعد انحصار فيروس كورونا في مصر وتراجع عدد الإصابات، مؤكدا ان الدولة زودت نسبة الإشغالات فى الأماكن المفتوحة إلى 70 % بدلا من 50 %.

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، وخلال الجلسة يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وسبق أن أعلن مجلس النواب إرجاء الجلسة العامة له، لتصبح الأحد 25 يوليو بدلا من السبت 24 يوليو 2021.

وكان البرلمان في جلساته الأخيرة وافق على مد حالة الطوارئ بالبلاد.

وأعلن النواب، موافقتهم على مد الطوارئ وأكد النائب مصطفى بكري موافقته على مد حالة الطوارئ في البلاد وقال خلال الجلسة العامة: "الممارسة العملية للطوارئ تؤكد أنه يستخدم لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب ولا نملك إلا دعم الوقوف خلف صانع القرار لمواجهة التحديات.

وقال بكري في مقدمة التحديات تأتي قضية سد النهضة وندرك المخاطر وأن القضية ليست قضية مياه وإنما قضية سياسية والقيادة المصرية تتعامل بحكمة لتحقيق أمن البلاد وندرك التعنت الإثيوبي وندرك أن صانع القرار سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وأعلن النائب عاطف المغاوري، أن الطوارئ تستهدف ضرب مراكز الإرهاب موضحا أن هذا يستهدف تحقيق الاصطفاف الوطني ومنح الأجهزة الأمنية القدرة على مواجهة التحديات تحقيق الأمن.

وأعلن نواب تأييدهم لمد الطواري وفي مقدمتهم اللواء أحمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.