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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ممنوع حضور هؤلاء.. عادة غريبة عند الهندوس خلال مراسم حرق الموتى

سيدات تشارك في جنازة
سيدات تشارك في جنازة بالهند

لفتت الممثلة والمذيعة الهندية “مانديرا بيدي”، الأنظار لعادة هندية هندوسية غريبة يمنع فيها النساء المشاركة في مراسم دفن أو تشييع الميت وكذلك يمنعن من حضور لحظات حرق الجثث إلا أن المذيعة بيدي خالفت ذلك وشاركت في مراسم لحرق جثة زوجها الأخير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

 

وتقول العادة لدى الهندوس، إن الرجال هم الذين يقومون بحرق جثث الموتى ولا تشارك النساء في ذلك، وأحيانًا يمنعن من الحضور.

 

وكان سبب ما قامت به بيدي، هو وداعها لزوجها مخرج الأفلام راج كوشال، الذي توفي فجأة وهو في عامه الـ 49 جراء سكتة قلبية في مدينة مومباي.

 

وتلقت الممثلة، رسائل تعزية صادقة ونالت الكثير من الثناء على ما وصفه الكثيرون بالوقوف في وجه النظام الأبوي حتى أثناء الحزن.

 

وكتبت المؤلفة وصاحبة عمود رأي في الصحف الهندية شوبها دي تقول، إن صورة "مانديرا المكلومة وهي تقود مراسم حرق جثة زوجها الأخير تمثل وقفة في وجه الأعراف القديمة التي تحكم مجتمعنا منذ قرون ورسالة عاطفية قوية مناهضة للنظام الأبوي".

 

وبيدي ليست المرأة الوحيدة التي أشعلت النار بجثة أحد أفراد أسرتها فعندما توفي رئيس الوزراء السابق أتال بيهاري فاجبايي في أغسطس 2018 قامت ابنته بالتبني ناميتا كاول بهاتاشاريا بذلك وفي عام 2014، وأشعلت بانكاجا موندي محرقة والدها جوبيناث موندي أحد كبار قادة حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية مهاراشترا الغربية.

 

وخلال فترة الوباء الأخير أيضاً، كانت هناك العديد من الحالات التي شوهدت فيها زوجات أو بنات يقمن بإشعال النار في نعش أفراد أسرهن الموتى وأحياناً بسبب وفاة أو مرض أفراد الأسرة الذكور بفيروس كورونا أو بسبب عدم تمكنهم من حضور الجنازة بسبب الإغلاق.

 

لكن فعلة بيدي، أزعجت بعض الهندوس المحافظين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين سخروا منها وأصروا على أن المحرقة كان يجب أن يشعلها ابنها البالغ من العمر 10 سنوات.

 

 وأشار البعض إلى أن زيارة المرأة لمحرقة الجثث مخالفة للتقاليد، لكن رجال دين هندوس قالوا، إنه  لا يوجد منع على زيارة النساء لمحارق الجثث أو أداء الطقوس الأخيرة لأحبائهن، بينما لفت باحثون إلى إن الأمر مرجعه في التقاليد إلى حكايات أسطورية، تقول إن الأرواح يمكنها بسهولة دخول النساء ذوات الشعر الأسود الطويل، وبالتالي فهن عرضة للخطر على أنفسهن، وكذلك على الآخرين.

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