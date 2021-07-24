لاعبو منتخب مصر لليد: الفوز على البرتغال خطوة أولى وحافز للمباريات المقبلة

أكد لاعبو منتخب مصر لكرة اليد أن الفوز على المنتخب البرتغالي اليوم السبت كان في غاية الأهمية في بداية مسيرة الفريق بأولمبياد طوكيو 2020 وأنه سيكون دافعا قويا للفريق في المباريات المقبلة.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره البرتغالي 37 / 31 في أولى مباريات الفريق بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة.

وأكد محمد ممدوح شبيب لاعب المنتخب المصري "حضرنا إلى هنا بتركيز شديد ونرغب في تحقيق هدفنا ، ونتعامل مع البطولة مباراة تلو الأخرى. مباراة اليوم كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا لأنها الأولى في مشوارنا بالأولمبياد الحالي ، وأمامنا مباراتان أخريان نرغب من خلالهما في تأكيد الصعود للدور التالي".

وقال: "لا يهم من سنلتقي في الدور التالي لأن جميع المنافسين المحتملين بنفس المستوى... ونتعامل مع كل مباراة على حدة ولدينا فرصة بالطبع للفوز بميدالية".

وعن هدف الفريق في الدورة الأولمبية حاليا ، أكد ممدوح أنه مثل الهدف في كأس العالم الماضية وأن يكون منتخب مصر ضمن فرق المقدمة مشيرا إلى أن الفريق استفاد كثيرا من دروس كأس العالم الماضية في مصر.

وأشار إلى رضاه عن مستواه في المباراة وأنه يتمنى تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة.

وأكد زميله محمد سند : "المباراة الأولى كانت في غاية الأهمية والحمد لله أننا وفقنا للمكسب ، وأتمنى أن يكون حافزا لنا في المباريات المقبلة وأن نظهر للجميع أننا نستطيع المنافسة وتحقيق شيء".

وأضاف : "نخوض جميع المباريات من أجل الفوز ونبذل قصارى جهدنا وننتظر التوفيق من الله".