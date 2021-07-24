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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف نهيئ الطفل للتعامل مع زوجة الأب أو زوج الأم؟

الزواج الثاني
الزواج الثاني

قالت سماح المجرى الخبيرة التربوية إن تكوين أسرة للمرة الثانية تسمى أسرة مركبة، حيث أنها تتكون من محورين أساسين وهما: الأولاد والزوج والزوجة، وعند مراعاة كل طرف الأخر تنجح هذه العملية بنسبة 100%، منوهة إلى أن نجاح الأطفال يعتمد على نجاح الزوجين أولا.

وأضافت الخبيرة التربوية عبر زووم فى برنامج السفيرة عزيزة" عبر فضائية دى إم سى"، أن نجاح الزوجين ناتج من حسن الاختيار والتفهم والثبات الانفعالى، وكل تلك الأمور تساعد الأطفال المشتركين بين الزوج والزوجة على تقبل وضعية الحياة الجديدة، كاشفة أن توجد قاعدة ذهبية اخترعها عالم أمريكي لاحتياج كل كل أسرة بداية من احتياجات فسيلوجية إلى تحقيق الذات.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أنه من السهل تهيأة أطفال فى السن العاشرة أوالتاسعة لزواج والده أو الدته، عن طريق وضع هذا الشخص الجديد على العائلة أمام الطفل واجتماعه به خارج المنزل، دون أن يتم إعلام الطفل أنه زوج والدته أو زوج والده.

وفى سياق أخر، عقدت لجنة اختيار الامهات المثاليات  لعام 2021  بمحافظة الفيوم اليوم اجتماعا تحت رعاية الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم  ،  و برئاسة الدكتور محمد أبو غنيمة  السكرتير العام لمحافظة الفيوم   ، وبحضور  النائب كامل فيصل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أطسا و  ايمان زكي وكيلة وزارة التضامن و الاعلامية  أيناس عبد العزيز  وممثلين عن بعض الجمعيات الاهلية بالمحافظة.

كانت  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،  قد أعلنت فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م اعتبارًا من الاربعاء27 يناير  2021  وحتى  يوم 14 فبراير الجاري  في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ومن الشروط الأساسية التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى  للاختيار هذا العام هي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل.

وألا يزيد عدد الأبناء علي 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود " شمال سيناء وجنوب سيناء و الوادي الجديد ومرسى مطروح و البحر الأحمر و أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء.

وأن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا .

الخبيرة التربوية الزوج والزوجة التضامن الاجتماعي التضامن وزيرة التضامن

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