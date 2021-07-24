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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة من موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

صدى البلد

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري الممتاز.

 

وشهدت المحاضرة، الحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد، على استاد «الأهلي we السلام»، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع ٢٤ بمسابقة الدوري الممتاز.

 

ويسعى الأهلي إلى مواصلة طريقه وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

 

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».

 

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

بيتسو موسيماني بطولة الدوري الممتاز الانتاج الحربى سموحة غزل المحلة

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