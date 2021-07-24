مران قوي لـ حراس مرمى الأهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، خلال مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد «الأهلي we السلام» في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس الجمعة، دون الحصول على راحة سلبية عقب التعادل 1-1 في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء الخميس على ملعب «الأهلي we السلام»، والمؤجلة من الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون قبل مران اليوم السبت، وشهدت مناقشة التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج.



ويغيب عن الأهلي في مباراة الإنتاج السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.