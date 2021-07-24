8 حارات لكل اتجاه.. أحمد موسى يطالب بتوسعة الطريق المؤدي للعلمين الجديدة

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتوسعة الطريق المؤدي إلى العلمين الجديدة والساحل الشمالي كي يستوعب حجم الإنجاز في مدينة العلمين الجديدة ويتحمل كثافات السيارات، قائلاً: "على الأقل يكون هذا الطريق 8 حارات في كل اتجاه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "طريق الساحل الشمالي العلمين شهد زحاماً كبيراً جداً لأنه طريق ضيق، ومن الضروري أن يتم توسعة الطريق ولا يكون طريق 3 حارات فقط في كل اتجاه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أسعار مدينة العلمين زبونها موجود".

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي كان له نشاط طوال أيام عيد الأضحى من مدينة العلمين الجديدة .

المنشآت السياحية

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه خلال عيد الأضحى المبارك خرجت أعداد كبيرة من المصريين في إجازات في مختلف المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف عادل المصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" السياحة الداخلية في مصر خلال فترة عيد الأضحى المبارك شهدت انتعاشة".

وتابع عادل المصري:" معظم مناطق رواج السياحة الداخلية كانت في الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي والإسكندرية "، مضيفا:" خلال عيد الأضحى كان هناك فنادق وصلت نسبة الإشغال بها كاملة العدد ووصلت لـ 100% خاصة في الإسكندرية والساحل الشمالي ".

نسب الإشغال بفنادق الغردقة



ارتفعت نسب الإشغال السياحى بالفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر وأصبحت كاملة العدد خلال إجازة عيد الأضحى بنسب الإشغالات التى سمح بها مجلس الوزراء، وفقًا للشروط التى أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بحسب الحجوزات المؤكدة، وسط ارتفاع فى الأسعار لأول مرة منذ إعادة تشغيل الفنادق منتصف مايو الماضى، ووصل سعر الغرفة فى عدد القرى الشهيرة إلى نحو 3 آلاف جنيه للإقامة الشاملة للغرفة المزدوجة، وفى الفنادق بين 1800 و3 آلاف جنيه، بسبب زيادة إقبال المصريين على قضاء الإجازة بالغردقة.