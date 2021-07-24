خبيرة تغذية علاجية: الحرق لدى المرأة يتضرر في مرحلة 30 لـ40 عامًا

خطورة السمنة على كبار السن

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية، إنها سعيدة بوجود وعي كبير لدى الأمهات بشأن وزن أطفالهن، منوهة إلى أن السمنة لدى الأطفال تدل على مدى الخطورة الكبيرة.

وأضافت خبيرة تغذية علاجية ، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج "ست الستات" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن مبادرة "أطفال بلا سمنة وأطفال أصحاء" جاءت بنتائج جيدة، لافتة إلى أنها وصلت إلى جميع المواطنين.

وأوضحت خبيرة تغذية علاجية، إحدى السيدات التي كانت تعاني من سمنة مفرطة ولديها شراهة كبيرة للأكل، أنها خلال 4 أشهر فقدت حوالى 40 كيلو من وزنها، مضيفة: "علميا صعب بس حصل"، الحرق لدى المرأة يتضرر في المرحلة من 30 إلى 40 عامًا.

من جانبها قالت السيدة صاحبة الإنجاز إنها كانت ترتدي ملابس لإظهار جسدها أصغر لتستطيع حضور المناسبات المختلفة، منوهة بأنها الآن لا تحصل على مسكنات.

خطورة السمنة على كبار السن

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن بروتوكول التعامل مع أصحاب السمنة لا يوجد فيه مشكلة؛ لا سيما وأنهم حققوا كثيرا من الإنجازات خلال السنوات الماضية، حيث يتم بحث الخطط وكل جديد في المكملات الغذائية.

وأضافت خبيرة تغذية علاجية، أننا لا يجب أن نقبل حياتنا مع السمنة، منوهة بأن بعض كبار السن لا يريدون أن يعانوا من السمنة حتى يستطيعوا أن يخدموا أنفسهم.

وأوضحت خبيرة تغذية علاجية، أن من يعانون من زيادة الوزن يعانون أيضًا من حالة نفسية سيئة وتصبح نفسيتهم هشة ويشعرون بالضيق بسبب زيادة الوزن، لافتة إلى أن من الضروري معرفة أسباب زيادة الوزن.

ولفتت خبيرة تغذية علاجية، إلى أن الضرورى تناول السلطة وعدم تناول الطعام بعد الثامنة وتناول الوجبات بشكل منتظم، منوهة بأنه يتم اتباع برنامج غذائي للتعامل مع السمنة.