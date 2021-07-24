قطع المرافق بالكامل عن العقار المائل بالإسكندرية

قررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، قطع المرافق عن العقار المائل المكون من 17 طابقا والكائن في 7 شارع عبد المجيد اللبان بمنطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك.

وقرر حي الجمرك الإسكندرية، إخلاء العقار المائل من السكان لحين الانتهاء من المعاينة، حفاظا على أرواح قاطني العقار، بالإضافة إلى قطع مرافق الكهرباء ووضع حواجز أمنية حول العقار لتأمين المارة.

وأكد عدد من سكان العقار أنهم سمعوا صوت فرقعة وميل مفاجئ للعقار، وفور ذلك هرعوا إلى الشارع.



و شهدت منطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية، اليوم السبت، ميلا بأحد العقارات الجديدة، دون أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك الإسكندرية، إخطار بشأن ميل إحدي العمارات الكائنه12حارة تنظيم خطاب أمام مركز شباب الأنفوشى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث.

و قامت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من المعاينة الأولية للعقار المائل.

وتوجهت الدكتوره ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية و أميرة عبد المنعم مدير إدارة الحماية والاغاثة للاطمئنان علي الأهالي داخل العمارة وتم إخلاء جميع السكان من العمارة.