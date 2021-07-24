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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أفضل طريقة للتعامل مع مصابي السمنة

خبيرة تغذية علاجية: 3 أسباب وراء نجاح التعامل مع مريض السمنة

السمنة
السمنة

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية ، إن الأسباب وراء النجاح في التعامل مع مرض السمنة هو معرفة السبب واتباع كورس جيد يناسب الفئة العمرية ويخدم الحالة الصحية ومتابعة المريض بشكل مستمر.

وأضافت خبيرة تغذية علاجية ، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز؛ ببرنامج "ست الستات" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن اتباع وصفة واحدة مع جميع الأشخاص ليس صحيحا وخطأ شائع يقع فيه الجميع.

وأوضحت خبيرة تغذية علاجية ، أن الكورس الواحد ينفع مع الحالة الصحية الواحدة، لافتة إلى أن كورس قفل الشهية قد لا يكون مفيدا لحالة صحية، مضيفة: "مقولة لو شاطر كُل مش صحيحة".

أفضل طريقة للتعامل مع مصابي السمنة

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة تغذية علاجية ، إنها تعمل مع الحالات المصابة بالسمنة بمدرسة الكميات وليس النوعيات، منوهة بأنه يتم اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات معينة وهو ما يؤدي في النهاية إلى ثبات الوزن.

وأضافت خبيرة تغذية علاجية ، أنه يمكن أكل كل ما هو سعرات الحرارية عالية في النهار لأنه في النهاية سيحدث له حرق.

وأوضحت خبيرة تغذية علاجية ،  أنه يتم إعطاء المريض ألياف والتعامل معه بطريقة مختلفة حتى لا يحدث زيادة في الوزن، منوهة بأن تغيير الساعة البيولوجية وراء زيادة الوزن في الفترات الأخيرة؛ كما أن اللايف ستايل هو السبب وراء زيادة الأعداد.

دعاء سهيل خبيرة تغذية علاجية مرض السمنة قفل الشهية مصابي السمنة ست الستات

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