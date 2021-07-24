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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن:شائعة وفاة دلال عبد العزيز وزواج حسن عيد وتعاقد أكرم حسني على مسلسل رمضان

أكرم حسني ودلال عبد
أكرم حسني ودلال عبد العزيز وحسن عيد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها:

 

أكرم حسني يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "مكتوب عليا"

 

تعاقد النجم أكرم حسني على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم "مكتوب عليا"، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.

 

هجوم رضوان واستنكار الرداد.. القصة الكاملة لشائعة وفاة دلال عبد العزيز

 

تصدرت الفنانة دلال عبد العزيز، تريند جوجل وذلك بعد انتشار شائعات عن وفاتها، ويرصد “صدى البلد” القصة الكاملة لشائعة وفاتها ونفي زوجا ابنتيها واستنكارهما للخبر.

 

نجوم الفن في حفل زفاف حسن عيد.. صور

 

احتفل الفنان الشاب حسن عيد، بحفل زفافه على مريم التونسية وذلك بحضور نجوم الفنان والأصدقاء.

 

أحمد السقا يكشف كواليس صورته المثيرة للجدل مع منى زكي.. حلمي كان بيصورنا

 

احتل  النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي محرك البحث على جوجل وذلك بعد أن نشروا صورة لهم من كواليس فيلمه الجديد" العنكبوت".

 

شاهد.. سينرجي تكشف عن بوستر جديد لفيلم موسى

 

أعلنت شركة “سينرجي”، عن بوستر دعائي جديد لفيلم "موسى"، والذي من المقرر طرحه يوم 11 أغسطس المقبل في دور العرض السينمائي.

 

سهر الصايغ تبدأ تصوير الجزء الثاني من "إلا أنا" أغسطس المقبل

 

تبدأ الفنانة سهر الصايغ تصوير الجزء الثاني من مسلسل (إلا أنا) في شهر أغسطس المقبل؛ لعرضه على الشاشة الفضية خلال الفترة المقبلة.

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