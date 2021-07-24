نشرة الفن:شائعة وفاة دلال عبد العزيز وزواج حسن عيد وتعاقد أكرم حسني على مسلسل رمضان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها:

تعاقد النجم أكرم حسني على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم "مكتوب عليا"، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.

تصدرت الفنانة دلال عبد العزيز، تريند جوجل وذلك بعد انتشار شائعات عن وفاتها، ويرصد “صدى البلد” القصة الكاملة لشائعة وفاتها ونفي زوجا ابنتيها واستنكارهما للخبر.

احتفل الفنان الشاب حسن عيد، بحفل زفافه على مريم التونسية وذلك بحضور نجوم الفنان والأصدقاء.

احتل النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي محرك البحث على جوجل وذلك بعد أن نشروا صورة لهم من كواليس فيلمه الجديد" العنكبوت".

أعلنت شركة “سينرجي”، عن بوستر دعائي جديد لفيلم "موسى"، والذي من المقرر طرحه يوم 11 أغسطس المقبل في دور العرض السينمائي.

تبدأ الفنانة سهر الصايغ تصوير الجزء الثاني من مسلسل (إلا أنا) في شهر أغسطس المقبل؛ لعرضه على الشاشة الفضية خلال الفترة المقبلة.