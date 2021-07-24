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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 24 /7 /2021

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية  أو العالمية، والتي تخص  الرياضة المصرية.

هل يجري شوقي غريب تعديلات في تشكيلة منتخب مصر أمام الأرجنتين؟

يستعد المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، لمواجهة نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي تنطلق في التاسعة والنصف صباح غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب سابورو دومي.

تعرف علي سبب غياب حمدي فتحي عن مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي

أستبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حمدي فتحي لاعب الوسط من قائمة أبناء الرداء الأحمر التي ستواجه الإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الأحد على استاد «الأهلي we السلام».

هازارد + 50 مليون يورو.. ريال مدريد يسعى لخطف محمد صلاح من البريميرليج

كشفت تقارير صحفية أجنبية، عن عرض ريال مدريد لضم الدولي المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي.

موعد مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم، لمواجهة نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي تنطلق في التاسعة والنصف صباح غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب سابورو دومي.

المرحلة دي انتهت| تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع لاعبي الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مفتوحة مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري.

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