حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 24 /7 /2021

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية أو العالمية، والتي تخص الرياضة المصرية.

يستعد المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، لمواجهة نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي تنطلق في التاسعة والنصف صباح غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب سابورو دومي.

أستبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حمدي فتحي لاعب الوسط من قائمة أبناء الرداء الأحمر التي ستواجه الإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الأحد على استاد «الأهلي we السلام».

كشفت تقارير صحفية أجنبية، عن عرض ريال مدريد لضم الدولي المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي.

يستعد المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم، لمواجهة نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي تنطلق في التاسعة والنصف صباح غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب سابورو دومي.

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مفتوحة مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري.