وزير الإسكان لـ أحمد موسى: توسعة الطريق المؤدي للعلمين 6 حارات لكل اتجاه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الإسكان تواصل معه بخصوص طريق العلمين، وأبلغه أن الطريق الساحلي به مخطط للتوسعة لـ4 حارات رئيسية، وحارتين للخدمة في كل اتجاه، وإنشاء طريق دائري حول العلمين بـ5 حارات لكل اتجاه .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: "شكرا لوزير الإسكان على الاستجابة لتوسعة الطريق المؤدي للعلمين الجديدة".



وكان الإعلامي أحمد موسى، طالب بتوسعة الطريق المؤدي إلى العلمين الجديدة والساحل الشمالي؛ كي يستوعب حجم الإنجاز في مدينة العلمين الجديدة ويتحمل كثافات السيارات، قائلا: "على الأقل يكون هذا الطريق 8 حارات في كل اتجاه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "طريق الساحل الشمالي العلمين شهد زحاما كبيرا جدا لأنه طريق ضيق، ومن الضروري أن يتم توسعة الطريق ولا يكون طريق 3 حارات فقط في كل اتجاه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أسعار مدينة العلمين زبونها موجود".

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي كان له نشاط طوال أيام عيد الأضحى من مدينة العلمين الجديدة.



