عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الإسكان لـ أحمد موسى: توسعة الطريق المؤدي للعلمين 6 حارات لكل اتجاه

طريق العلمين
طريق العلمين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير الإسكان تواصل معه بخصوص طريق العلمين، وأبلغه أن الطريق الساحلي به مخطط للتوسعة لـ4 حارات رئيسية، وحارتين للخدمة في كل اتجاه، وإنشاء طريق دائري حول العلمين بـ5 حارات لكل اتجاه .


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: "شكرا لوزير الإسكان على الاستجابة لتوسعة الطريق المؤدي للعلمين الجديدة".


وكان الإعلامي أحمد موسى، طالب بتوسعة الطريق المؤدي إلى العلمين الجديدة والساحل الشمالي؛ كي يستوعب حجم الإنجاز في مدينة العلمين الجديدة ويتحمل كثافات السيارات، قائلا: "على الأقل يكون هذا الطريق 8 حارات في كل اتجاه".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "طريق الساحل الشمالي العلمين شهد زحاما كبيرا جدا لأنه طريق ضيق، ومن الضروري أن يتم توسعة الطريق ولا يكون طريق 3 حارات فقط في كل اتجاه".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أسعار مدينة العلمين زبونها موجود".

 

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي كان له نشاط طوال أيام عيد الأضحى من مدينة العلمين الجديدة.


 

الأسكان أحمد موسى العلمين اخبار التوك شو الساحل

ترشيحاتنا

أحمد موسى: أسعار العلمين الجديدة مرتفعة لكن زبونها موجود

كوثر حجازي تكشف تفاصيل تعاونها مع المطرب أبو في ألبومه الجديد

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

محافظ الإسكندرية: إزالة 12 طابقا بـ عقار الأنفوشي المائل غدًا.. فيديو

دار الإفتاء: الإسلام جفف منابع الشائعات وكلف المسلمين بالتأكد من الأخبار

أخبار النادي الأهلي.. حقيقة اعتزال الحاوي.. موسيماني وتصريحاته عن الخمور.. وجلسة الخطيب الحاسمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

حقيقة تصريحات موسيماني عن تناول بعض لاعبي الأهلي الخمور

إصابة 6 أشخاص وإنقاذهم من الغرق فى انقلاب توك توك ببحر سنهور بالفيوم

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

رسائل من الملك سلمان وولي عهده إلى آبي أحمد.. ما فحواها؟

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ