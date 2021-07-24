إحباط محاولة اقتحام منزل نيمار .. تفاصيل

أُحبطت محاولة اقتحام لمنزل البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان، في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت صحيفة “ لو باريزيان” الفرنسية، أن فردين حاولا اقتحام منزل نيمار بباريس أثناء قضائه لإجازته بالبرازيل.

وأشارت الصحيفة أن نيمار لديه نظام حماية إلكتروني في منزله، قام بالاتصال بالسلطات الفرنسية عند بدء محاولة الاقتحام من السارقين، لتصل الشرطة على الفور لمنزل اللاعب، لكنهما لم يجدا السارقين.

وتُعد تلك المحاولة ثالث محاولة لسرقة منازل لاعبي باريس سان جيرمان هذا العام، حيث تعرض منزلي اللاعبين ماركينيوس وأنخيل دي ماريا للسرقة سابقًا هذا العام.

يذكر أن نيمار احتل المركز الثاني مع البرازيل في بطولة كوبا أمريكا بعد الخسارة من الأرجنتين في المباراة النهائية.