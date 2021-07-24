محافظ الاسكندرية يفجر مفاجأة عن عقار " السيالة ": مخالف وتم بناؤه في 2016

كشف محافظ الاسكندرية اللواء محمد شريف تفاصيل الميل الذي شهده أحد مباني منطقة السيالة المكون من 17 طابقاً مساء السبت قائلاً : " العقار شهد ميلاً مساء اليوم بمقدار 20 سم عن المجاور له ومكون من طابق أرضي و17 طابق اخرين وتم وبناؤه في عام 2016 وجميعه مخالف ".



وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن العقار بكامل أدواره مخالفة وصادر له 18 قرار إزالة وبالفعل قمنا بإزالة الطابق 17 فوق الأرضي لخلوه من السكان لكن بقية الادوار لم نتمكن من إزالتها لوجود قاطنين بها بعدد 34 أسرة مقيمين بالعقار ".



تابع : " قمنا بتجهيز مدرستين متجاورتين للعقار ووضعنا بهما اسرة للاسر الذين لايملكون محل أخر للسكن وبالفعل أرسلنا لجنة ولازالت تقوم بعملها حتى الان من كلية الهندسة في محل العقار وطلبت إزالة ثمانية أدوار علوية تخفيفض للأحمال ".



واصل : " العقوبات في هذا المبنى المخالف ستطبق بواسطة النيابة العامة وسيكون حساباً عسيراً ولن تترك الامور هكذا على أعنتها حيث ستبدا النيابة العامة التحقيق وسيتم تسليم الملف الخاص بالعقار وسيسائل الاحياء ومالك العقار الذي قام بالبناء والتسكين فوراً وستتولى النيابة العامة التحقيق وكل من يثبت تقصيره من جانب الاحياء أو اللجان الهندسية سيحاسب ".



كانت منطقة السيالة بحي الجمرك، وسط الإسكندرية، قد شهدت مساء اليوم السبت، ميل بعقار حديث البناء مكون من 17 طابقا وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر فيما أخلى الحي العقار والعقارات المجاورة له.