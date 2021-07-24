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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الرياضة المصرية اليوم السبت ٢٤ /٧ /٢٠٢١

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية  أو العالمية.

 

وجاءت أبزر الأخبار كالتالي:


وكيل كهربا يحسم الجدل حول اقتراب رحيله عن الاهلي .. تفاصيل
كشف حازم الحديدي وكيل  اللاعبين عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي من البقاء في الفريق أو الرحيل نهاية الموسم الحالي

 

أحمد الأحمر يحقق إنجازا فريدا مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020
حقق منتخب مصر الفوز علي منافسه البرتغال بنتيجة 37-31  ضمن منافسات المجموعة الثانية بـ دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

 

أول ميدالية عربية.. التونسي الجندوبي يتأهل لنهائي التايكوندو في أولمبياد طوكيو 2020
ضمن التونسي محمد خليل الجندوبي بطل التايكوندو، تحقيق أول ميدالية عربية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 “طوكيو 2020” التي تستضيفها اليابان.


مران الزمالك.. شيكابالا وحازم إمام يخوضان تدريبات منفردة في "الجيم"
 


أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب.

 

مران الزمالك.. كارتيرون حكمًا لمباراة مصغرة بين اللاعبين

 

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتولي مسئولية تحكيم التقسيمة التي خاضها لاعبو الفريق خلال التدريبات مساء اليوم السبت بمعسكر برج العرب بالإسكندرية.

 

حسين لبيب يزور الفريق في معسكر برج العرب

 

حرص  حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بصحبة الكابتن حسين السيد عضو اللجنة ، على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقام حاليا في برج العرب مساء أمس.

 

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