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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طماع.. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ مالك عقار الأنفوشي المائل|فيديو

عقار الاسكندرية
عقار الاسكندرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك ميلا في عقار بمنطقة الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  :"   من سمح بإنشاء هذا العقار المخالف بهذا الارتفاع ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الميل واضح بالعين المجردة في عقار الإسكندرية، وهذا العقار المخالف يظهر مدى الفساد وعدم الأمانة في اتباع إجراءات السلامة أثناء إنشاء هذا البرج ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"عقار الإسكندرية مأهول بالسكان، وهل حصل هذا العقار على  تصريح بالبناء وهذا العقار لا يوجد به جراج، وصاحب هذا العقار لديه حالة من الطمع والجشع".

 

عقار الإسكندرية المائل 


قررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، قطع المرافق عن العقار المائل المكون من 17 طابقا والكائن في 7 شارع عبد المجيد اللبان بمنطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك.

وقرر حي الجمرك الإسكندرية، إخلاء العقار المائل من السكان لحين الانتهاء من المعاينة،  حفاظا على أرواح قاطني العقار، بالإضافة إلى قطع مرافق الكهرباء ووضع حواجز أمنية حول العقار لتأمين المارة.

وأكد عدد من سكان العقار أنهم سمعوا صوت فرقعة وميل مفاجئ للعقار، وفور ذلك هرعوا إلى الشارع.


و شهدت منطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية، اليوم السبت، ميلا بأحد العقارات الجديدة، دون أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك الإسكندرية، إخطار بشأن ميل إحدي العمارات الكائنه12حارة تنظيم خطاب أمام مركز شباب الأنفوشى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث.

و قامت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من المعاينة الأولية للعقار المائل.

وتوجهت الدكتوره ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية و أميرة عبد المنعم مدير إدارة الحماية والاغاثة للاطمئنان علي الأهالي داخل العمارة وتم إخلاء جميع السكان من العمارة.

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