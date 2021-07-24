أخبار النادي الأهلي.. حقيقة اعتزال الحاوي.. موسيماني وتصريحاته عن الخمور.. وجلسة الخطيب الحاسمة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

كشف حازم الحديدي وكيل اعمال وليد سليمان نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عن حقيقة قرب اعتزال اللاعب خاصة عقب تتويج الفريق بـ لقب دوري ابطال افريقيا للموسم الثاني على التوالي.

كشفت تقارير صحفية أن نادي سيمبا التنزاني اعترف بوصول عرضين رسميين من النادى الأهلى المصري للتعاقد مع لويس ميكيسوني جناح الفريق.

كرم المركز الدولي السويسري الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع جامعة القاهرة، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي..

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مفتوحة مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد..

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم السبت..

أستبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حمدي فتحي لاعب الوسط من قائمة أبناء الرداء الأحمر التي ستواجه الإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 24..

كشف مصدر مقرب من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حقيقة تصريحاته عن الكحول .