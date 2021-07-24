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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار النادي الأهلي.. حقيقة اعتزال الحاوي.. موسيماني وتصريحاته عن الخمور.. وجلسة الخطيب الحاسمة

اخبار النادي الاهلي
اخبار النادي الاهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

وكيل وليد سليمان يكشف حقيقة قرب اعتزاله او رحيله عن الاهلي

كشف حازم الحديدي وكيل اعمال وليد سليمان نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عن حقيقة قرب اعتزال اللاعب خاصة عقب تتويج الفريق بـ لقب دوري ابطال افريقيا للموسم الثاني على التوالي.

سيمبا التنزانى يفجر مفاجأة عن تفاوض الأهلي مع ميكيسوني

كشفت تقارير صحفية أن نادي سيمبا التنزاني اعترف بوصول عرضين رسميين من النادى الأهلى المصري للتعاقد مع لويس ميكيسوني جناح الفريق.

دبلومة الفيفا.. شاهد | تكريم "موسيماني" مدرب الأهلي من الاتحاد الدولي لكرة القدم

كرم المركز الدولي السويسري الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع جامعة القاهرة، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.. 

المرحلة دي انتهت| تفاصيل جلسة الخطيب العاصفة مع لاعبي الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مفتوحة مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد.. 

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا مساء اليوم السبت.. 

تعرف علي سبب غياب حمدي فتحي عن مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي

أستبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حمدي فتحي لاعب الوسط من قائمة أبناء الرداء الأحمر التي ستواجه الإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 24.. 

حقيقة تصريحات موسيماني عن تناول بعض لاعبي الأهلي الخمور

كشف مصدر مقرب من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حقيقة تصريحاته عن الكحول .

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أخبار النادي الأهلي.. حقيقة اعتزال الحاوي.. موسيماني وتصريحاته عن الخمور.. وجلسة الخطيب الحاسمة

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