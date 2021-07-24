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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين عام اللجنة الأولمبية يكشف تفاصيل إصابة مدرب الجودو بكورونا

بعثة مصر
بعثة مصر

شدد شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية على أن بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو البالغة 146 لاعبا ولاعبة تواصل تدريباتها وفقاً للقواعد والإجراءات الموضوعة قائلاً : " الأمور ماشية زي الفل ".


وأكد في مداخلة هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"  أن الهدف الرئيس هو الحفاظ على أفراد البعثة من الإصابة بفيروس " كوفيد 19 "  قائلاً : "لأن من سيصاب سيحرم من المشاركة بالفعل من فعاليات الأولمبياد وهذا حدث لبعض لاعبي بعض الدول ".


وكشف أن الفقاعة الطبية  المطبقة في أولمبياد طوكيو تختلف كثيراً عن  التي كان معمولا بها في مصر في  البطولات المختلفة مثل بطولة كرة اليد وغيرها حيث أن الفقاعة في مصر كانت مكلفة جداً حيث كانت تشمل كل المشاركين في البطولة من موظفين وعمال وفنيين وموظفي الخدمات في الفنادق  لكن في أولمبياد " طوكيو " الفقاعة الطبية مطبقة فقط على اللاعبين والمدربين داخل القرية الأوليمبية .

وأكمل: " مكناش متخيلين  هذه الفقاعات  الطبية لأنه كمان مسموح لبعض الأفراد بالدخول للقرية الأوليمبية وده ممكن يتسبب في وجود بعض الإصابات عشان كده هناك بعض الحالات ظهرت وعلى سبيل المثال المدرب " الجورجي " الخاص بلعبة " الجودو " خرج من مصر بمسحة سلبية حيث تجرى المسحة يوميا  وعلى مدار ثلاثة أيام  لم تظهر عليه أية أعراض  وكانت مسحته سلبية لكن في اليوم الرابع  ظهرت عليه الأعراض".

كلمة أخيرة لميس الحديدي اللجنة الاوليمبية كوفيد 19 اولمبياد طوكيو الاولمبياد

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