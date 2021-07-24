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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي عن شائعة وفاة دلال عبد العزيز: خطأ مريع أصابنا بالهلع|فيديو

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

انتقدت  الإعلامية لميس الحديدي مطلقي شائعة وفاة الفنانة  دلال عبد العزيز، قائلة : “كان فيه  أخطاء صحفية أمس لا توصف إلا بـ”المريعة"، ففي تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل فوجئنا بخبر مؤذٍ ومريع عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز وهي فنانة عزيزة علينا كلنا وأنا مش حابة أكرر الشائعة".


تابعت  عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة :" للأسف اللي نشر الخبر   مواقع معروفة وموقع لصحيفة معروفة أيضاً وكلنا اتخضينا على "دلال " وفضلنا في حالة هلع".


أكملت : "هذه الشائعة أسوأ حاجة حصلت منذ فترة طويلة وبسرعة وبدون تدقيق  تم نشر الخبر محدش كلف نفسه يكلم أهلها حتى لو البنات إيمي ودنيا مبيردوش عندكم رامي رضوان  وحسن الرداد اسألوهم .. فيه مليون وسيلة للتدقيق كلموا نقابة المهن التمثيلية عندكم د أشرف زكي وأول واحد بيعلن عن التفاصيل دي".


أتمت: رامي رضوان نفى الخبر بسرعة.. واللي حصل  من نشر الخبر كان شيء مزعج تخيلوا أهلها وأولادها وهما بيشوفوا خبر زي ده  أو بيسمعوا الاشاعة دي؟! 

الإعلامية لميس الحديدي دلال عبد العزيز كلمة أخيرة رامي رضوان حسن الرداد

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