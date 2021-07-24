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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى مشيدا بـ رئيس الوزراء: بيشمّر وبيشتغل بكل جد|فيديو

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  يعمل بكل جد، مضيفا:" رئيس الوزراء راجل بيشمر ويشتغل بكل جد وبينزل الشارع ويتابع كل المشروعات".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ،:"  مصطفى مدبولي راجل بتاع شغل وشاطر حتى من قبل أن يصبح وزير".

وأوضح  الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية  تنفق  المليارات من اجل تطوير وتنمية مختلف القطاعات والمجالات .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،  :"  مصر مش بتعمل فنكوش ولكن مصر بتعمل تطوير على أرض الواقع  في مختلف القطاعات  خاصة في ملف  تطوير القرى المصرية أو إنشاء المدن الجديدة ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أهلنا في الصعيد ارتاحوا كثيرا بعد إدخال القطارات الجديدة  في خط الصعيد ".

 

جولة الرئيس السيسي لـ  المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية 
 

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  الرئيس السيسي استمع لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد العزازي من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور  إلى إجمالي أطوال 140 كم، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكباري.

كما حرص الرئيس على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والانشائية لمحور التعمير اخذا في الاعتبار طبيعة الاراضي في تلك المنطقة التي يمر بها المحور.

ووجه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسي وإنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدي زمني مستقبلي لا يقل عن عشرين سنة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية ومحيطها الجغرافي، فضلاً عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

أحمد موسى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الدولة مصر الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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