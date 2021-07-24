رجل وامرأة يتبادلان الضرب في نادٍ بـ العاشر.. وقرار من مجلس الإدارة|شاهد

شهد نادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان حادثا مؤسفا بطله رجل وسيدة حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة قام علي أثرها الرجل بالتعدي على السيدة وقيامها بضربه.

البداية عندما نشرت شقيقة السيدة المنتقبة منشورا علي صفحة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفيد تعرض شقيقتها لاعتداء على يد رجل وابنته بمنطقة ملاهي الأطفال بنادي الصفوة الرياضي بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأضافت أنها تعرضت للاعتداء بالصفع على وجهها على يد أحد الأعضاء، بعدما حاول الأخير إنزال طفلها بالقوة من فوق أرجوحة.

وأوضحت أن الأمر تطور إلى تعدٍ من والد الفتاة، قبل حضور زوج شقيقتها وتشاجره معه، فيما وصل الأمر إلى ذهاب الطرفين إلى قسم الشرطة، ومن ثم التصالح هناك.

فيما أصدر مجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بيانًا، عن واقعة الشجار التي حدثت بين رجل وامرأة داخل منطقة الملاهي الخاصة بالنادي.

وقال البيان، إن الواقعة حدثت مساء الجمعة، بمنطقة الملاهي، في إشارة إلى أنه تمت مراجعة كاميرات المراقبة، قبل التأكيد على استمرار إيقاف عضوية طرفي المشادة لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك طبقًا للوائح والقوانين.

وأشار بيان النادي، إلى أن أطراف المشاجرة تم التصالح بينهم داخل قسم الشرطة، قبل أن يُعقب على أمر التصالح: "هذا شانهم أما شأن النادي فلا تسامح فيه".

كما أصدر المجلس بيانا جاء فيه أنه قرر مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس عادل إسماعيل حمادة إيقاف عضوية كل من جميع أفراد العضوية رقم 7511 وإيقاف جميع أفراد العضوية رقم 12045 وذلك لما بدر منهما من مشادة داخل النادى لحين الانتهاء من التحقيق للمستشار القانونى للنادى.

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