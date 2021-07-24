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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل بإيقاف الأنشطة الموسيقية داخل مجمعات ومطاعم مكة

السعودية.. إيقاف
السعودية.. إيقاف الأنشطة الموسيقية داخل مجمعات ومطاعم مكة

كشفت صحف سعودية عن صدور توجيهات بإيقاف الأنشطة الموسيقية والغنائية داخل المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي في مكة المكرمة.

وقالت صحيفة "عاجل" نقلا عن مصادرها، إن موظفي مركز البجيدي لاحظوا خلال جولة على منطقة المغمس بمكة، وجود مقهى مصرح له بتقديم الشيش، إلا أنه لا يلتزم بالتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، فضلا عن ارتفاع أصوات الموسيقى بشكل صاخب ومزعج.

وأوضحت المصادر السعودية ، أن أغلب المقاهي في هذه المنطقة تنهج نفس هذه الطريقة في ارتفاع أصوات الموسيقى.

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وأشارت إلى أن أغلب مرتاديها من فئات الشباب والفتيات حديثي السن، فضلا عن أن البعض منهم لم يبلغ السن القانوني 18 عاما.

وأضافت أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار هذه الظاهرة في المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي بالعاصمة المقدسة من ارتفاع أصوات الموسيقى داخلها بمكبرات الصوت، ما يتعارض مع قدسية العاصمة المقدسة ومكانتها الدينية والتي لا تسمح بإقامة مثل هذه الأنشطة، لا سيما وأن الهيئة العامة للترفيه لا تمنح تراخيص موسيقية أو غنائية داخل العاصمة المقدسة.

وأكدت الصحيفة السعودية صدور توجيهات بإيقاف تلك الأنشطة الموسيقية والغنائية والتنبيه على أصحاب تلك المنشآت بعدم إقامة أي نشاط موسيقي أو غنائي داخل المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي، محذرة من أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للجزاء.

السعودية مكة الأنشطة الموسيقية المجمعات التجارية المولات

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