الأولمبية عن نتائج البعثة المصرية في طوكيو: سننافس على 5 ميداليات

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن البعثة المصرية ستنافس على الميداليات في طوكيو ابتداء من يوم 29 يوليو الجاري.

وأضاف هشام حطب في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، أن البعثة المصرية تقدم كافة ما لديها من أجل تحقيق مراكز تليق باسم الدولة المصرية في أولمبياد طوكيو .

وتابع:" نتائج البعثة المصرية حتى الآن ليست غريبة ولدينا تحليل شامل لكل لاعب لم يحرز ميدالية".

وأوضح هشام حطب أن الدورة القادمة في أولمبياد طوكيو ستشهد منافسة عالية من قبل البعثة المصرية متابعا:" البعثة المصرية قريبة من المنافسة على 5 ميداليات أولمبية في الدورة الحالية ".

وفي سياق آخر تشهد أولمبياد طوكيو مشاركة تاريخية للبعثة المصرية كأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد، حيث تضم 134 رياضيا ورياضية بخلاف 12 رياضيا من الجنسين بصفة احتياطية.



وشاركت مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل ببعثة ضمت 120 رياضيا ورياضية، لكنها ستكسر هذا الرقم القياسي خلال نسخة طوكيو.

وتحمل البعثة الحالية إلى طوكيو آمال المصريين في تحقيق إنجازات، وأيضا لزيادة رصيد مصر من الميداليات الأولمبية، حيث حققت البعثات المصرية طوال مشاركتها السابقة 32 ميدالية أولمبية، منها سبع ميداليات ذهبية، وعشر ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية، لتصبح مصر أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في دورات الألعاب الأولمبية عبر التاريخ.