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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الإسكندرية: هناك مخطط متكامل لتنمية كافة أنحاء الجمهورية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الرئيس تفقد محور التعمير الجديد  و الذى تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بناءه .

أضاف " الشريف" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج" من مصر" المذاع على قناة "cbc"، أن هناك مخطط تنفيذى متكامل لتنمية القطاع الشمالى الغربى لمصر بأكملها امتدادا من محافظة الإسكندرية و حتى محافظة السلوم.

أوضح" محافظ الإسكندرية"، أن المخطط يهدف إلى إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية و زراعية و صناعية و سياحية، و التى تعد مشروعات ضخمة على مستوى الدولة و تحتاج إلى طرق جديدة .

 

أكد، أن الطريق الساحلى أصبح لا يصلح بسبب الزحام و الضغط الموجود به و لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محور تعمير جديد يوازى الطريق الساحلى.


و تابع، المرحلة الأولى لمحور التعمير الحديد  تبلغ بطول ٣٥ كيلو متر تقريبا و سوف تتم على ثلاثة قطاعات .

أشار إلى، أن المحور هو محور حيوى للدولة و ينقسم إلى تسع حارات إلى جانب توفيره للوقت و الجهد .

 

للواء محمد الشريف الزحام محافظة الاسكندرية السلوم

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