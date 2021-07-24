عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري عن مواجهة الأهلي: التدريب مهنة شرف.. وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية

أحمد كشري المدير
أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي

أكد أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربي، أن مواجهة النادي الأهلي غداً في غاية الصعوبة .

وقال أحمد كشري في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، :" تعلمت في الأهلي أن التدريب مهنة شرف، وسنقاتل في لقاء الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية ".

وأوضح أحمد كشري أنه سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تليق بلاعبي الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري خصوصا في ظل تعثر الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري .

وأشار أحمد كشري إلي صعوبة الدوري المصري في هذا الموسم متابعا:" مواجهة الأهلي والزمالك دائما تكون في غاية الصعوبة والحديث عن تفويت المباراة غير لائق ".

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مفتوحة مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري.

وتحدث محمود الخطيب مع اللاعبين بوضوح، مؤكدًا أن مرحلة السوبر الإفريقي ودوري الأبطال قد انتهت، والفريق أمامه تحديات كبيرة في مرحلة جديدة تخص بطولة الدوري وكأس مصر والسوبر المصري، 
وشدد رئيس النادي على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على الحسم بأقدامهم دون الانتظار لنتائج الآخرين مثلما هو معتاد دائمًا.

وأضاف أنه إذا كانت النتائج لم تكن على النحو المطلوب في بعض المباريات السابقة، فإن الفريق قادر على تصحيح الأوضاع وتحقيق ما يسعد جماهير الأهلي.

وأكد محمود الخطيب للاعبين وجهازهم الفني أن طموحات الجماهير لا تتوقف عند عدد من البطولات، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تركيز مستمر ومجهود مضاعف في كل الاتجاهات لتحقيق كل الأهداف.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، اليوم؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها في السابعة من مساء غد، على إستاد السلام، ضمن مؤجلاته لمسابقة الدوري.

النادي الأهلي الانتاج الحربى الدوري المصري أحمد كشري بطولة الدوري

ترشيحاتنا

أخبار التعليم | طارق شوقي ينفي صحة المناهج المتداولة لتلاميذ 4 ابتدائي .. وكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تطلق برنامج تأهيل المعلمين

متحف بيترسن يحتضن معرضا لسيارات فورمولا 1 ..التاريخ والنشأة

اقتصاد عمان|5% نسبة ارتفاع التضخم في السلطنة خلال يونيو

بعد أضرحة آل البيت| فاتورة مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات في 7 سنوات

فولهام يضم هاري ويلسون لاعب ليفربول

كشري عن مواجهة الأهلي: التدريب مهنة شرف.. وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

معانا لإنقاذ إنسان تحمي فنانة بـ عائلة الحاج متولي من التشرد|شاهد

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

حقيقة تصريحات موسيماني عن تناول بعض لاعبي الأهلي الخمور

إصابة 6 أشخاص وإنقاذهم من الغرق فى انقلاب توك توك ببحر سنهور بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ