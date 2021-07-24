كشري عن مواجهة الأهلي: التدريب مهنة شرف.. وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية

أكد أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربي، أن مواجهة النادي الأهلي غداً في غاية الصعوبة .

وقال أحمد كشري في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس”، :" تعلمت في الأهلي أن التدريب مهنة شرف، وسنقاتل في لقاء الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية ".

وأوضح أحمد كشري أنه سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تليق بلاعبي الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري خصوصا في ظل تعثر الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري .

وأشار أحمد كشري إلي صعوبة الدوري المصري في هذا الموسم متابعا:" مواجهة الأهلي والزمالك دائما تكون في غاية الصعوبة والحديث عن تفويت المباراة غير لائق ".

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مفتوحة مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة اليوم، قبل الدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدًا الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري.

وتحدث محمود الخطيب مع اللاعبين بوضوح، مؤكدًا أن مرحلة السوبر الإفريقي ودوري الأبطال قد انتهت، والفريق أمامه تحديات كبيرة في مرحلة جديدة تخص بطولة الدوري وكأس مصر والسوبر المصري،

وشدد رئيس النادي على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على الحسم بأقدامهم دون الانتظار لنتائج الآخرين مثلما هو معتاد دائمًا.

وأضاف أنه إذا كانت النتائج لم تكن على النحو المطلوب في بعض المباريات السابقة، فإن الفريق قادر على تصحيح الأوضاع وتحقيق ما يسعد جماهير الأهلي.

وأكد محمود الخطيب للاعبين وجهازهم الفني أن طموحات الجماهير لا تتوقف عند عدد من البطولات، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تركيز مستمر ومجهود مضاعف في كل الاتجاهات لتحقيق كل الأهداف.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، اليوم؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها في السابعة من مساء غد، على إستاد السلام، ضمن مؤجلاته لمسابقة الدوري.