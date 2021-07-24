نشرة أخبار المحافظات| وفاة طالبتين بالثانوية العامة.. وميل عقار يثير الذعر بالإسكندرية.. وحريق يلتهم مطعما شهيرا بـ بنها

شهدت مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليوم السبت، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، والتي يرصدها موقع صدى البلد الإخباري في سياق التقرير التالي:

اندلاع حريق بمطعم وكافيه شهير فى بنها

شب حريق مساء اليوم بمطعم وكافيه شهير بمنطقة الفلل بمدينة بنها في القليوبية وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الحماية المدنية، بنشوب حريق بكافيه شهير بمنطقة الفلل ببنها وتم توجيه بسيارات الإطفاء لموقع الحادث من أجل السيطرة عليه.

قطع المرافق بالكامل عن العقار المائل بالإسكندرية

قررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، قطع المرافق عن العقار المائل المكون من 17 طابقا والكائن في 7 شارع عبد المجيد اللبان بمنطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك.

وقرر حي الجمرك الإسكندرية، إخلاء العقار المائل من السكان لحين الانتهاء من المعاينة، حفاظا على أرواح قاطني العقار، بالإضافة إلى قطع مرافق الكهرباء ووضع حواجز أمنية حول العقار لتأمين المارة.

أمن الغربية يفحص فيديوهات رقص لشباب عراة

تكثف الأجهزة الأمنية في الغربية، من جهودها لضبط شباب ظهروا في فيديو وهم عرايا يتراقصون بـ "المطاوي" أثناء موكب نقل “عفش” عروسين بنطاق قرية كفر سالم النحال في بسيون، وذلك لتحديد هويتهم وضبطهم.

وكانت القرية شهدت مشهدا غير لائق مجتمعيا حيث تراقص شباب عرايا الجسد أمام سيارات نقل جهاز عروسة معبرين عن فرحتهم في صورة مبتذلة وخادشة للحياء متجاهلين الأعراف والتقاليد والآداب التي تحتفظ بها القرية وأصالتها طوال العقود الماضية.

ولي أمر يضع "راوتر" أعلى سور لجنة نجله بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، من مصادرة رواتر إنترنت وضعه أحد أولياء الأمور أعلى سور لجنة بمدينة سمالوط في المنيا لتسهيل الغش لنجله داخل اللجنة وذلك في امتحان مادة الفيزياء اليوم وقبل بدء أداء الامتحان، تم تحرير محضر لوالد الطالب ويدعى "م.ع.ش" وباشرت النيابة العامة التحقيق.

أخلت قوات الحماية المدنية بأسيوط منزلا مكونا من 3 طوابق من السكان بعد تصدعه خوفاً من انهياره عليهم.

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت إخطارا من رئاسة حي غرب مدينة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بتصدع منزل مكون من 3 طوابق ملك " ح. م. ح" بدرب الغنامة.

قال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه أثناء إجراءات دخول الطلاب امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي؛ أصيبت طالبة بإغماء أثناء صعودها السلم للوصول إلي اللجنة.

وأضاف "سويد"، أن الطالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية كفر بالمشط التابعة لمركز منوف بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات.