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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرات الثابتة ورأس حربة .. أسلحة منتخب الأرجنتين قبل لقاء المنتخب الأوليمبي

صدى البلد

يستعد المنتخب الأوليمبي المصري لكرة القدم، لمواجهة نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي تنطلق في التاسعة والنصف صباح غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب سابورو دومي.

ويبحث المنتخب الاوليمبي عن تحقيق المفاجأة الثانية بالفوز على الارجنتين من أجل المحافظة على آماله في التأهل لدور الثمانية بعد التعادل في الجولة الأولى أمام منتخب إسبانيا بدون أهداف.

ويعتمد المنتخب الأرجنتيني على رأسي حربة وهم أليكسيس ماكاليستر مهاجم نادي برايتون الإنجليزي، واللاعب أدولفو جايتش مهاجم فريق بينفينتو الإيطالي.

 بالاضافه إلى إيزيكويل باركو مهاجم نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي كلاعب حر، واللاعب فاوستو فيرا لاعب خط وسط أرجنتينوس جونيورز، كصانع ألعاب.

إضافة إلى ما نشره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إن منتخب التانجو قام بالتدريب على الكرات الثابتة من أجل التعامل مع ألعاب الهواء هجوميًا، وبعد ذلك تم التدريب أيضًا على طريق إيقاف الكرة من جانب المدافعين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الاولمبي والأرجنتين 
 

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.
 

شهدت الساعات الماضية تكثيف من الجهاز الفني واللاعبين واستغلال كل دقيقة من أجل الاستعداد لمواجهة الارجنتين في ثاني جولات المجموعة الثالثة بنهائيات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

بدأ اليوم بتناول الإفطار ثم أعقبه محاضرة فنية متخصصة كان البطل فيها لقطات من لقاء مصر واسبانيا ثم لقاء الارجنتين وأستراليا.


حدد الكابتن شوقي غريب المدير الفني سلبيات اللقاء الأول وضرورة التخلص منها في لقاء الغد.

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