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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تباين آراء الطالب حول الفيزياء.. فيديو

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال الأستاذ عادل يوسف كبير معلمي الفيزياء في مدرسة السعيدية الثانوية ، طالب الثانوية العامة صاحب المستوي المتوسط سيكون راضيا عن امتحان الفيزياء اليوم لأنه سوف ينجح ، منوها أن المشكلة الحقيقية  ستكون لدي الطالب المتميز.

 


واضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، أن امتحان الفيزياء لم يكن سهلا، وأسئلة الامتحان جاءت اعلي  من مستوي الطالب المتوسط، مؤكدا أن مسائل الامتحان كانت كثيرة وكانت مركبة وتحتاج لحلها اكثر من خطوة.


وأوضح يوسف، أن الطلاب صدموا من طول وقت الامتحان بالإضافة ألي انهم أول دفعة تقوم بالامتحان علي التابلت والصدمة أيضا جاءت نتيجة عدم مذاكرة الطلاب بالشكل الكافي .

 

اقرا ايضا :وفاة طالبة الثانوية العامة .. اكتشف أضرار الضغط العصبي على الطلاب

 

أثار خبر وفاة طالبة منوف منار محمد عبد الباقي الطالبة بالفرقة الثالثة في الثانوية العامة ضجة كبيرة فى المجتمع المصري خاصة على مواقع السوشيال ميديا حيث توفيت ، صباح اليوم ، قبل دخول لجنة الامتحان بدقائق.

وأرجع الأطباء وفق تقرير وزارة التربية والتعليم وفاة الطالبة لإصابتها بـ هبوط الدورة الدموية الحاد .. فهل الضغط العصبي الذي يتعرض له طلاب الثانوية العامة دور فى وقوع مثل هذه الحوادث؟


يلعب الضغط العصبي يلعب دور كبير فى إصابة الإنسان بالأمراض المختلفة ومن بينها السكتة القلبية وهبوط الدورة الدموية  وقد يتسبب في الوفاة، لذا ينصح المختصين دائما طلاب الثانوية العامة بالابتعاد عن التوتر والضغط العصبي لأنه يشكل خطر كبير عليهم تتفوق مخاطره على الأضرار المترتبة على عدم الحصول على درجات عالية فى الثانوية العامة فالحياة لاتقف عند محطة واحدة.

ونكشف لكم أهم مخاطر الضغط العصبي الذي يتعرض له طلاب الثانوية العامة على صحتهم ودراستهم، وفقا لما ذكره موقع “ webmd”

- يزداد تعرض الإنسان لمخاطر الاجهاد العصبي عندما يكن فى مواجهة مستمرة مع تحديات عديدة دون راحة أو استرخاء بين  فيصبح الشخص مرهقًا جدا وتتراكم الأضرار والآثار السلبية المرتبطة بـ التوتر .

- يتسبب الضغط العصبي في بعض المشكلات الجسدية محدودة الخطورة مثل الصداع  ووجود اضطراب في المعدة وارتفاع ضغط الدم  وآلام في الصدر ومشاكل النوم.

- يتسبب الاجهاد العصبي والتوتر فى زيادة شدة الأمراض المصاب بها الإنسان بالفعل وتدهور حالة الشخص المريض وهذا ينطبق أيضا على طلاب الثانوية العامة.

- بعض العادات الخاطئة تتسبب في ازدياد تعرض الانسان لمخاطر الضغط العصبي ، بدلاً من تخفيف التوتر وإعادة الجسم إلى حالة الاسترخاء ، تميل هذه المواد إلى إبقاء الجسم في حالة إجهاد وتسبب المزيد من المشاكل.
- التوتر و الإجهاد العصبي يشكل خطرًا على مكان العمل والدراسة ويجعل كفاءة الانسان أقل بكثير ويحقق درجات أقل.

وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة الصدمة السوشيال ميديا ضغط الدم المجتمع المصري الفيزياء

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