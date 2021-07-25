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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم الإخفاقات

اللجنة الأولمبية: لدينا آمالا كبيرة في لاعب مصر بـ أولمبياد طوكيو

اولمبياد طوكيو
اولمبياد طوكيو

قال عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والملحق الإعلامي للبعثة الإعلامية، إن الرياضة شئ ممتع وفيها إثارة للمشاهد وعدم توقع، مؤكدا أن مصر تتميز بالكثير من الأبطال في العديد من الألعاب المختلفة.

وأضاف "عمرو سليم" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة" cbc"، أن نور حسين بطلة التايكوندو رغم هزيمتها أمام بطلة تركيا فى أولمبياد طوكيو الا أنها قامت بكل ما يجب فعله .

 أولمبياد طوكيو

وأوضح "عمرو سليم" ،أن كل الرياضيين المصريين الذين شاركوا فى أولمبياد طوكيو بذلوا مجهودا كبيرا وقاموا بالتضحية .

وأكد "عمرو سليم"، أن فوز منتخب مصر لكرة اليد على البرتغال فى أولمبياد ٢٠٢١ نشر نوعا من الحماس والإيجابية.

وتابع "عمرو سليم"، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حرص على التواجد فى الأولمبياد لتشجيع الأبطال المصريين وإعطائهم دفعة للنجاح.

اللجنة الاولمبية عمرو سليم نور حسين بطلة التايكوندو اولمبياد طوكيو أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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