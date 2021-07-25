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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اللجنة الهندسية: إزالة 10 أدوار ودور الخدمات من العقار المائل في الاسكندرية

صورة لعقار الإسكندرية
صورة لعقار الإسكندرية المائل

أوصت اللجنة الهندسية المشكلة لفحص عقار بحري المائل، وسط الاسكندرية بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار. 

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب.

يأتي هذا بعد تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به.

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وقد عاينت اللجنة العقار المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

وكشفت اللجنة الهندسية فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية  وجود هبوط وميل للعقار في إتجاه الناحية القبلية والشرقية بأزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها. 

جاء ذلك بحضور الدكتور التوني محمود التوني، والدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، وهدي أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

جدير بالذكر أنه عقب حدوث ميل لعقار بحرى،الكائن14  بشارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك. أمر محافظ الاسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.
كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي في الاسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين .

الاسكندرية التضامن الاجتماعي محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف حي الجمرك ميل عقار عقار الاسكندرية المائل

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