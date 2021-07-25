أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

في كل مرة تركب فيها الألعاب الخطيرة داخل مدينة تطرأ على عقلك كل التخيلات والكوابيس الحية لإمكانية السقوط من هذا الارتفاع، وبالفعل هذا ما حدث أمس في أيرلندا.

انهارت السلسلة الدوارة فجأة في الهواء داخل في كو أنتريم وأطاحت بالأطفال من فوقها مما تسبب في العديد من الإصابات وتم نقل عدد كبير من الضحايا إلى المستشفى في أيرلندا.

هرعت فرق الطوارئ إلى مدينة ملاهي Planet Fun في ميناء Carrickfergus بإيرلندا أمس السبت بعد أنباء عن سقوط السلسلة الدوارة بالأطفال.

فقد انهار جزء من السلسلة الشهيرة بـ "قمة العالم" والتي ترتفع حتى 40 قدما فوق سطح الأرض، مما أدى إلى الإطاحة بالركاب من الأطفال في الهواء.

تم نقل ثلاثة أطفال إلى مستشفى رويال بلفاست في أيرلندا للأطفال المصابين، وتم نقل طفل واحد إلى مستشفى منطقة أنتريم.

وأصيب 8 آخرون بجروح طفيفة وإصابات في أرجلهم وظهرهم، لكنهم لم يحتاجوا إلى علاج في المستشفى.

قال وزير الصحة روبن سوان: "لقد استجابت خدمات الطوارئ لدينا لحادث الليلة في أحد الملاهي في كاريك ، وأفادت الأنباء أن جولة في المعرض انهارت وكان هناك العديد من الضحايا.

تم نقل عدد من الضحايا، بمن فيهم الأطفال، إلى المستشفى ولحسن الحظ لم يتعرض أي منهم لإصابات خطيرة.

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