جمهور النادى الاهلى تدعم الفريق قبل مبارة الانتاج الحربى .. ومغردون : الدورى فى الجزيره

دشن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج “ بالروح الدوري مش هيروح ” و “ دوري الجماهير يااهلي ” لدعم الفريق قبل مبارة الانتاج الحربى اليوم .

وتصدر الهاشتاجان قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

و أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المؤجلة من الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدًا الأحد على استاد «الأهلي we السلام».

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.