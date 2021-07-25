مصر بتتكلم حرفي.. وزيرة التضامن: معرض ديارنا يضم 250 عارضا على 3 مراحل

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، عن طرح فيديو للتعريف بمعرض ديارنا الذى سيتم افتتاحه غدا الأحد بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين فى الساحل الشمالى لمدة شهر.



وأشارت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع برنامج " المواجهة" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، إلى أن منتجات المعرض، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفى والتراثى المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة، أن المعرض يضم 250 عارضا على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم 80 عارضا، وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتى تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت، أن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصرى ودعم صغار المنتجين العاملين فى المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة فى دعم الاقتصاد الوطنى تحقيقا لرؤية القيادة السياسية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى للدولة والذى يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأضافت نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعى تحرص على إقامة المعرض بشكل دورى بالتعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين فى إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهنى التى تقوم على تدريب صغار الصناع.