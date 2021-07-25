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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الحر الشديد.. غرق 26 شخصا في بريطانيا

سباحة
سباحة

لقي 26 شخصًا على الأقل مصرعهم حتى الآن بعد تعرضهم لمشاكل أودت بحياتهم أثناء السباحة في البحار خلال موجة الحر الشديد التي شهدتها بريطانيا هذا الأسبوع.

 

قامت فرق الإنقاذ في بريطانيا بسحب سباح شاب يبلغ من العمر 19 عامًا من الماء بواسطة St Annes Pier في لانكشاير يوم الجمعة، لكنه توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.

 

جاء ذلك بعد ساعات من وفاة صبي يبلغ من العمر 16 عامًا غرق أثناء السباحة في بحيرة لوخ لوموند، نتيجة تعرضه لأزمة أثناء السباحة في موجة الحر الشديد.

 

وقالت الشرطة إن أحد أفراد الشعب لاحظ غرق الشاب في بحيرة بالقرب من موقف سيارات Cinderdale في Crummock Water في كمبريا في حوالي الساعة 9 صباحًا أمس السبت.

 

تم إنقاذ الشاب البالغ من العمر 19 عامًا من الماء ونقله إلى مستشفى بلاكبول فيكتوريا، لكنه توفي لسوء الحظ بعد ذلك بوقت قصير.

 

جاء ذلك في أعقاب وفاة كونور ماركوارد، البالغ من العمر 16 عامًا من جلاسكو، بعد أن واجه صعوبة في السباحة في بحيرة لوخ لوموند.

 

وصباح أمس، تم العثور على جثة رجل تم الإبلاغ عن تعرضه لصعوبة في السباحة بسبب الحر الشديد أثناء وجوده في الماء منذ أكثر من أسبوع في منطقة ليك ديستريكت.

 

 

تحذيرات بشأن مخاطر السباحة في الجو الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع في بريطانيا، أصدرت الجمعيات الخيرية تحذيرات بشأن مخاطر المياه المفتوحة.

 

حيث قالت الجمعية الملكية لإنقاذ الحياة في المملكة المتحدة (RLSS UK) بأنها كانت على علم بأكثر من اثني عشر حادثًا من الخسائر العرضية في الأرواح في المياه بين 17 يوليو و 20 يوليو الجاري.

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