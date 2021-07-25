طالبان توجه رسالة استغانة للمجتمع الدولي

وجهت حركة طالبان في أفغانستان رسالة استغاثة إلى الجتمع الدولي، حيث تطلب المساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان، سهيل شاهين إن الحركة تدعو المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية لمساعدتها في مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف:"الآن نسيطر على جميع المناطق الريفية في أفغانستان، وهناك حاجة للمساعدة الطبية. ندعو دول العالم والمنظمات غير الحكومية للتقدم ومساعدتنا في مواجهة جائحة كورونا".

وتابع أن اللجنة الصحية للحركة ترى أن هناك حاجة ماسة للقاحات ومولدات الأكسجين، كما أنها تبذل قصارى جهدها لنشر الوعي بين الناس.

وطلبت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة من حركة طالبان إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها.